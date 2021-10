Il falconiere della Lazio dopo il match con l’Inter ha inneggiato al Duce sotto la Tribuna Tevere

Il saluto romano davanti al pubblico della Tribuna Tevere insieme all’urlo “Duce, duce”. Juan Bernabè, 52enne falconiere spagnolo della Lazio che si prende cura dell’aquila Olympia, è il protagonista in negativo di un video diventato virale su Twitter. Al termine della partita vinta con l’Inter, Bernabè ha fatto il giro di campo con l’aquila appoggiata braccio, omaggiando gli spettatori che avevano assistito al successo per 3-1.

Arrivato sotto la Tevere, ripreso da alcuni smartphone, ha inneggiato al fascismo, incitato da alcuni tifosi. Sui social diversi utenti hanno chiesto un intervento immediato della società biancoceleste che starebbe valutando una sua sospensione immediata. Anche se va precisato che Bernabè non è un tesserato del club. In ogni caso, se venisse confermata la sospensione, non sarebbe più lui a far volteggiare l’aquila Olympia sul prato dell’Olimpico prima di ogni gara della Lazio.