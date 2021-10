CM.IT | Dalla Serie A al Newcastle, Mendes prova la giocata

Gattuso, già sondato dal Newcastle in passato, torna d’attualità per i Magpies dopo l’esonero di Bruce

Negli scorsi mesi si è già parlato di un interessamento della vecchia proprietà del Newcastle per Gennaro Gattuso. L’ex tecnico del Napoli, rimasto senza panchina dopo la tormentata vicenda con la Fiorentina e la possibilità di approdare, sfumata last minute, al Tottenham, sta vivendo l’opportunità di allenare, comunque, in Premier.

L’ufficialità dell’esonero di Steve Bruce è arrivata in mattinata e già si moltiplicano le voci per la panchina della squadra appena acquistata dal fondo sovrano saudita. Secondo quanto ha preso in esclusiva da Calciomercato.it, Jorge Mendes sta lavorando per ottenere la possibilità che Gattuso venga immediatamente inserito tra i possibili sostituti di Bruce.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Il Milan, e tutti gli altri, su Alvarez e lo ‘strano’ prezzo del River

Calciomercato, la carta di Gattuso per tornare in panchina

I grandi nomi, da Conte a Zidane, al momento non sembrano intenzionati avventurarsi con una squadra penultima in classifica e con gravi problemi di organico. Gattuso, invece, accetterebbe anche l’ipotesi di un contratto a termine per poi giocarsi la riconferma in caso di salvezza e di un’importante seconda parte di stagione. Sarebbe, comunque, un modo per rilanciarsi dopo quanto accaduto quest’estate.

LEGGI ANCHE >>> Milan ‘indiavolato’ in Serie A, disastro in Champions: le ragioni del flop

È prevedibile che il Newcastle trovi una soluzione interna per i prossimi giorni prima di andare a sondare, con concretezza, alcune possibili piste: molto dipenderà, in tal senso, dal lavoro svolto in precedenza e nelle prossime ore per provare a convincere la nuova dirigenza saudita dei Magpies.