UFFICIALE, ora è finita: saltata una panchina importante

I risultati parlavano chiaro e il tutto era nell’aria da tempo: salta la panchina del Newcastle ora a caccia di un nuovo allenatore

Si chiude qui l’avventura di Steve Bruce sulla panchina del Newcastle. Il club bianconero che recentemente ha cambiato la proprietà con i soldi freschi del Fondo PIF, punta a risollevarsi dopo un inizio di stagione terrificante in Premier League che vede la squadra al penultimo posto in classifica.

Solo tre punti conquistati in ben 8 giornate di campionato per i ‘Magpies’ che vivono una crisi nera di risultati, che dovrà essere presto messa a tacere: il club vuole un cambio di marcia.

Calciomercato Newcastle, UFFICIALE: Steve Bruce non è più l’allenatore

Ad ufficializzare la separazione dal tecnico Bruce ci ha pensato lo stesso Newcastle con una nota: “Il Newcastle può confermare che Steve Bruce ha lasciato la sua posizione di capo allenatore di comune accordo. Il club vorrebbe mettere a verbale la sua gratitudine a Steve per il suo contributo e gli augura ogni bene per il futuro”.

Lo stesso ex allenatore ha dichiarato al sito ufficiale: “Sono grato a tutti coloro che sono collegati al Newcastle United per l’opportunità di gestire questa squadra di calcio unica. Vorrei ringraziare la mia squadra di allenatori, i giocatori e lo staff di supporto in particolare per tutto il loro duro lavoro. Ci sono stati alti e bassi, ma hanno dato tutto anche nei momenti difficili e dovrebbero essere orgogliosi dei loro sforzi”.

Graeme Jones guiderà la squadra ad interim, a partire dalla trasferta di sabato contro il Crystal Palace, mentre poi sarà da trovare un nuovo allenatore. Si allontana Conte, mentre nelle scorse ore sono tornati in auge i nomi di Fonseca, Rooney e Howe.