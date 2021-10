Nuova svolta per Icardi in Serie A, può cambiare ancora tutto

Continua a tenere banco la vicenda Icardi, ieri non convocato per la sfida di Champions League: può cambiare ancora tutto

È stato uno dei migliori attaccanti della Serie A, quando vestiva la maglia dell’Inter: prima della rottura con tifoseria e società, Mauro Icardi era un autentico fattore nel campionato italiano. La sua avventura col PSG, invece, non sta procedendo come sperato dall’attaccante argentino.

L’ex capitano nerazzurro, poi, è attualmente occupato con una vicenda personale che lo sta tenendo lontano dal campo: qualche giorno fa, Wanda Nara ha annunciato sui social la separazione da Icardi. La situazione è in continua evoluzione, con un finale che potrebbe avere forti ripercussioni sul mercato.

Icardi-Wanda Nara, nuovo risvolto | Juve e Milan osservano la situazione

Niente calcio per Mauro Icardi, occupato solamente nella vicenda familiare che lo vede protagonista: ieri sera, nonostante la convocazione, non ha preso parte al match di Champions League del PSG. Una decisione molto significativa sulle attuali priorità dell’argentino, anche perché non c’era Neymar e avrebbe potuto completare il tridente stellare con Messi e Mbappé. Ora potrebbe essere arrivata una nuova svolta, sempre via social, come da tradizione della famiglia Icardi.

L’attaccante dei parigini ha postato su ‘Instagram’ una nuova foto con Wanda Nara con la seguente didascalia: “Grazie amore mio per aver continuato a fidarti di questa bellissima famiglia, sei il motore delle nostre vite”. Lo spettro di un tradimento, poi, viene confermato dall’ammissione di Icardi: “Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solamente quando hai il perdono da coloro che hai ferito”. Potrebbe esserci stato un riavvicinamento, ma l’ultima parola sarà della moglie-agente.

Nel frattempo diversi club italiani osservano la vicenda con occhio interessato. Sia la Juventus che il Milan sono alla ricerca di un attaccante per il futuro, un giocatore di caratura internazionale come Mauro Icardi. La presenza, talvolta ingombrante, di Wanda Nara potrebbe anche incidere sulle dinamiche di mercato che rischiano di coinvolgere l’ex Inter. La storia con il PSG, infatti, non è mai decollata.