Icardi convocato ma non gioca: “Può smettere con il calcio”

Il caso Icardi si tinge sempre più di giallo: in Champions non ci sarà e spunta anche una clamorosa ipotesi per il futuro

Non ci sarà Mauro Icardi questa sera nella distinta che Pochettino consegnerà per Psg-Lipsia. Nonostante la sua presenza fosse stata annunciata ieri dallo stesso allenatore, l’attaccante è stato dispensato dal prendere parte al match Champions, come riferisce ‘L’Equipe’.

Dopo il blitz a Milano per le note vicende personali e i dissidi con la moglie Wanda Nara, il calciatore ha fatto ritorno a Parigi ma ha spiegato di non essere in grado di scendere in campo. Il club transalpino ha preso atto della situazione e dispensato Icardi dal prendere parte alla gara contro il club tedesco. Una situazione complicata che potrebbe portare l’ex Inter ad una decisione estrema.

Calciomercato Juventus, Biasin: “Non sorpreso se Icardi lasciasse il calcio”

A parlare del futuro di Mauro Icardi, tornato ad essere accostato alla Serie A (Juventus e Milan su tutte) è stato Fabrizio Biasin. Intervenuto a ‘Top calcio 24’, il giornalista ha escluso il ritorno all’Inter: “Non so da quale fonti arrivi questa notizia, ma non credo. Piuttosto, conoscendo Icardi, mi sorprenderebbe di meno se decidesse di lasciare il calcio”. Una decisione estrema per un calciatore di 28 anni che sta attraversando un difficile momento personale.