Calciomercato Juventus e Milan: spunta la clamorosa ipotesi rescissione per Mauro Icardi. L’indiscrezione dall’Argentina

“Riguardo a Icardi e ai suoi problemi personali, oggi non poteva allenarsi, ma è in rosa per domani. Devo ancora decidere se potrà o non potrà giocare”. Intervenuto ieri in conferenza stampa, Mauricio Pochettino ha parlato così di Mauro Icardi dopo la vicenda legata a Wanda Nara. Il suo futuro sembra sempre più lontano dal PSG.

L’ex capitano dell’Inter non si è allenato negli ultimi due giorni e rischia di rimanere fuori per il match di Champions League contro il Lipsia. Problemi personali che si vanno ad aggiungere alla sua situazione in rosa: l’argentino è inevitabilmente una riserva di Pochettino dietro al tridente dei sogni Neymar, Messi e Mbappé. E Milan e soprattutto Juventus sono alla finestra.

Calciomercato Juventus e Milan, caso Icardi: clamorosa ipotesi rescissione

Secondo quanto riportato dalla TV argentina ‘Canal 13’, Icardi sarebbe addirittura pronto a rescindere il contratto in essere con il PSG nel caso in cui non dovesse riuscire a ricucire la situazione con Wanda Nara, dal momento che la firma sul contratto con i parigini è proprio quella della moglie-agente.

Una clamorosa ipotesi che libererebbe Icardi a parametro zero. Come noto, l’attaccante argentino è nel mirino del Milan e soprattutto della Juventus per un possibile ritorno in Serie A. Il 28enne è legato al PSG da un lungo contratto fino al 2024 e l’ipotesi rescissione appare comunque remota. La società francese vuole infatti monetizzare dall’addio di Icardi.