Conte fatto fuori da Ronaldo | CR7 ha scelto il nuovo allenatore

Momento difficile al Manchester United per Solskjaer: il tecnico norvegese rischia la panchina, Cristiano Ronaldo decisivo nella scelta

Torna a scricchiolare la panchina dell’Old Trafford per Ole-Gunnar Solskjaer. Gli ultimi risultati deludenti del Manchester United, tra Premier e Champions League, hanno nuovamente messo sulla graticola il futuro alla guida dei ‘Red Devils’ del tecnico norvegese.

Il rapporto con Cristiano Ronaldo, inoltre, non è ancora decollato, con l’ex fuoriclasse della Juventus che non ha digerito la recente esclusione in campionato contro l’Everton. Solskjaer deve gestire diversi problemi tra campo e spogliatoio e non può fallire nei prossimi impegni, ad iniziare dal fondamentale incrocio di questa sera in casa contro l’Atalanta di Gasperini.

Panchina Manchester United, Solskjaer a rischio esonero: Ronaldo sponsorizza Zidane

Pesa tanto anche l’ultima sconfitta con il Leicester, che ha fatto scivolare addirittura al sesto posto in classifica lo United. Serve subito una scossa e, se le cose non dovessero migliorare nelle prossime partite, il futuro in panchina di Solskjaer sarebbe davvero a rischio.

Al momento sono soprattutto due i nomi a circolare per la guida dei ‘red Devils’ se la società dovesse dare il benservito al norvegese: Antonio Conte e Zinedine Zidane,al momento senza squadra. Sulla scelta potrebbe pesare il fattore Ronaldo che, come sottolineato dal ‘Chringuito TV’, spingerebbe per l’arrivo in Inghilterra del mister francese. Notizia che conferma le indiscrezioni lanciate nei giorni scorsi da Calciomercatoweb.it, con CR7 desideroso si ritrovare ‘Zizou’ anche a Manchester dopo l’epopea di successi al Real Madrid. Intanto Solskjaer non può più sbagliare: l’Atalanta è già decisiva per il futuro.