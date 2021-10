Calciomercato Juventus e Inter, addio rinnovo | “Stufo del club”

La Juventus resta alle prese con diversi rinnovi, in attesa di capire il futuro di alcuni giocatori: radar anche all’estero

Sono i mesi delle firme, nonostante il mercato chiuso, per tanti club importanti in Serie A. Basti vedere la Roma, che dopo Lorenzo Pellegrini punta a rinnovare anche gli altri big come Mancini, Veretout e Zaniolo. Il Milan ha invece prolungato il contratto del giovane Jungdal e spera di arrivare presto a un accordo con Pioli in attesa di capire il nodo Kessie-Romagnoli.

Idem la Juventus, ormai a un passo dalla firma di Paulo Dybala. E anche Cuadrado va verso il sì. L’Inter invece vuole chiudere il prima possibile il rinnovo di Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic, vero rischio di Marotta. Intanto sia i nerazzurri che Federico Cherubini monitorano diverse situazioni simili all’estero. Potenzialmente la pista Rudiger è tra quelle più ghiotte, ma lo è anche per il resto dei top club d’Europa. Vedi Bayern Monaco, sulla carta il club in pole.

Inter e Juventus, Rudiger più lontano dal Chelsea: niente offerta

Il tedesco ex Roma è in scadenza a giugno 2022, ha fatto sapere nei mesi scorsi di essere comunque disponibile a restare a Londra, ma vorrebbe un trattamento importante. Rudiger ha raggiunto un determinato status, titolare in nazionale, e ovviamente campione d’Europa solo pochi mesi fa. La trattativa con il Chelsea sta andando avanti, ma non senza intoppi: secondo quanto riportato dalla ‘Bild’, infatti, il giocatore è assolutamente insoddisfatto dell’atteggiamento dei Blues, che non avrebbero avanzato offerte migliori rispetto a quella già formulata a inizio stagione.

E allora il futuro del tedesco resta in bilico, potrebbe giocare un ruolo importante la delusione del giocatore, l’addio al Chelsea diventa uno scenario più che plausibile, con il Bayern ovviamente interessato ma anche i club italiani. In Serie A Rudiger è diventato un top player, ha mantenuto legami molto forti, si è trovato benissimo e proprio su questo elemento potrebbero far leva Juventus e Inter. Con la Roma stessa accostata nei giorni scorsi al giocatore: una candidatura, visto l’affetto reciproco, che non può essere comunque sottovalutata. Anche perché Mourinho necessita di rinforzi di livello in difesa.