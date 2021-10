L’accordo da un miliardo di euro che fa felice la Juventus

Un super accordo da un miliardo di euro coinvolgerebbe indirettamente la Juventus: la firma avvicina il colpaccio ai bianconeri

La Juventus vince e convince. Pur non mettendo in campo un grande gioco, i bianconeri stanno continuando ad accumulare tre punti dimostrando equilibrio e stabilità, con una fase difensiva difficile da scardinare. Dopo il successo in campionato contro la Roma, ora torna la Champions League, dove la ‘Vecchia Signora’ se la vedrà con lo Zenit San Pietroburgo.

Portando a casa il risultato, gli uomini di Allegri avrebbero la possibilità di prenotare il pass per gli ottavi di finale, dopo aver battuto Malmoe e Chelsea. La cura Allegri sta funzionando per il momento e consente alla società di concentrarsi maggiormente su temi di calciomercato. Le difficoltà nella rosa sono evidenti, nonostante il tecnico abbia a disposizione tanti giocatori di livello. Ma il club vorrebbe realizzare un colpo di primo spessore nel reparto offensivo. Piace tanto Ansu Fati del Barcellona, giovane stellina in scadenza a giugno. Stando, però, a quanto riferisce ‘Sport’, il classe 2002 avrebbe raggiunto l’accordo con i blaugrana per il rinnovo. Anche se il suo prolungamento avvicinerebbe alla Juve un altro giocatore.

Calciomercato, il rinnovo di Ansu Fati avvicina il colpaccio alla Juventus

Il Barça vuole blindare Ansu Fati fino al 30 giugno 2027. Il gioiello, gestito da Jorge Mendes, avrà una clausola rescissoria monstre da 1 miliardo di euro. Oltre a ciò, pronto un super stipendio (si parla di cifre intorno ai 10 milioni netti). Queste condizioni, dall’altro verso, metterebbero in difficoltà il club spagnolo, che non vive una situazione di benessere economico. Perciò, potrebbe essere costretto ad attuare dei tagli e a farne le spese sarebbe Aguero.

L’argentino – infortunatosi a inizio stagione per un problema al polpaccio – ricopre lo stesso ruolo del compagno e potrebbe essere lui il sacrificato (valutato sui 20 milioni e con un ingaggio da 5 milioni netti). A quel punto, ne potrebbe approfittare la Juventus, che difficilmente riscatterà Morata dall’Atletico Madrid.