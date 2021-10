“Pazienza finita”, via libera alla Juventus: ingaggio raddoppiato

Non si sblocca la trattativa per il rinnovo e scatta l’ultimatum: la Juventus pronta all’assalto con ingaggio raddoppiato

Pazienza finita. Scrive così ‘sport.es’ sulla vicenda relativa al rinnovo di contratto di Ousmane Dembele. In scadenza nel 2022 con il Barcellona, l’attaccante francese non ha ancora detto sì al rinnovo e i dirigenti blaugrana sono stanchi di aspettare. La data ultima fissata per finalizzare la trattativa è fine ottobre ed ormai il tempo è agli sgoccioli: una sorta di ultimatum per il calciatore che non ha risposto all’ultima offerta fatta dai catalani.

Proprio questo – secondo il quotidiano spagnolo – è considerata dal Barça una mancanza di rispetto, considerato anche i frequenti infortuni del calciatore. La rottura, salvo colpi di scena, sembra inevitabile e questa situazione potrebbe diventare una possibilità per la Juventus.

Juventus, occasione Dembele: ingaggio raddoppiato

Secondo quanto riferisce il portale spagnolo, ci sarebbero stati contatti tra l’entourage del calciatore e la Juventus, così come con il Manchester United. Andare via gratis dal Barcellona consentirebbe a Dembele di percepire un ingaggio maggiore. Si parla del raddoppio dell’attuale stipendio percepito dal francese. Anche da qui l’attesa dell’attaccante con i catalani che hanno lanciato il loro ultimatum.