Calciomercato, rilancio per Ansu Fati | Offerta shock Juventus

In bilico il rinnovo di Ansu Fati, ne può approfittare la Juventus pronta a offrire un ingaggio da capogiro al giovane talento

Difficoltà in campo, problemi fuori. Il Barcellona vive uno degli anni più complicati della sua storia recente con la squadra che Koeman che fatica a decollare e il presidente Laporta costretto a rapportarsi con una situazione finanziaria molto difficile.

L’addio di Messi è l’esempio più lampante di come le cose al ‘Camp Nou’ siano cambiate rispetto agli ultimi anni e c’è ora un altro addio che potrebbe concretizzarsi. Come si legge sul ‘Mundo Deportivo’, infatti, non si sblocca la trattativa per il rinnovo di Ansu Fati, il 18enne che ha ereditato il 10 di Messi.

Il talento blaugrana, rientrato da un lungo stop, ha il contratto in scadenza nel 2022 con il club che vanta un’opzione per un prolungamento biennale. Laporta però vorrebbe rivedere gli accordi e fargli firmare un nuovo contratto ma non c’è ancora l’intesa con il suo agente, Jorge Mendes. Una situazione che è seguita con interesse da diversi club europei, tra i quali – secondo il quotidiano – ci sarebbero anche società italiane.

Calciomercato Juventus, l’offerta per Ansu Fati

Va anche oltre ‘donbalon.com’, che racconta di come l’agente portoghese abbia frenato sul rinnovo a causa dell’offerta salariale (circa 10 milioni di euro con clausola da un miliardo). Inoltre lo stesso Mendes avrebbe avuto anche contatti con altri club tra i quali, oltre a Chelsea e Newcastle, ci sarebbe anche la Juventus.

Tre club che sarebbero pronti a proporre al calciatore un ingaggio superiore ai 10 milioni di euro l’anno. Un’offerta faraonica che deve fare comunque i conti con la dichiarata volontà del calciatore di restare al Barcellona: basterà davanti a certe offerte?