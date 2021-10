Bacchettato da Allegri | Juventus, è bocciatura totale

Tempo di rinnovi in casa Juventus, Dybala e Cuadrado pronti a firmare: abbiamo chiesto nel sondaggio di Calciomercato.it chi dovrebbe essere il prossimo

Tempo di firme e di rinnovi in casa Juventus. Dybala e Cuadrado sono i primi nomi della dirigenza bianconera per quanto riguarda il capitolo dei prolungamenti contrattuali. A riguardo Calciomercato.it ha chiesto ai propri follower su Twitter, chi dovrebbe essere il prossimo giocatore a cui la dirigenza bianconera dovrebbe rinnovare il contratto. Più che sentenziare a chi debba andare il rinnovo, il sondaggio ha sottolineato come sia ben chiara l’idea che ad Adrien Rabiot non debba essere prolungato il contratto con i bianconeri.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il francese è finito recentemente nel mirino di Allegri, che ha sottolineato come “Dovrebbe essere arrabbiato con sé stesso per aver segnato poco in due anni. Tanti giocatori bravi si sono persi, deve migliorare nei dettagli”. Parole evidentemente condivise dal popolo di Twitter: solo il 4,2% dei votanti ritiene che il francese debba essere il prossimo rinnovo. Una differenza abissale rispetto alle altre tre scelte. Danilo (il più votato) con il 43,7%, Bernardeschi con il 33,8% e Alex Sandro, con il 18,3%.