Calciomercato Juventus | Via libera: il Barcellona lo lascia andare

Dalla Spagna giunge notizia che il Barcellona ha deciso di ritirarsi dalla corsa al calciatore, che la Juventus vorrebbe riportare a Torino

Paul Pogba è uno dei calciatori che animerà il prossimo calciomercato. Il centrocampista difficilmente rinnoverà il contratto, in scadenza il 30 giugno 2022, con il Manchester United. Il francese sembra intenzionato a cambiare aria, per giocare in un campionato diverso da quello inglese.

Come raccontano in Spagna. Mino Raiola si sta muovendo, offrendo il proprio assistito alle big del calcio europeo. Non è un segreto, che sulle tracce di Pogba ci siano da tempo Psg e Real Madrid ma anche la Juventus. Tutto il mondo bianconero sogna il ritorno a Torino del calciatore francese, che anche durante la sosta per le Nazionali, ha strizzato l’occhio al club italiano.

Juventus, costi alti per il sogno Pogba

E’ evidente però che per approdare nuovamente alla Juventus, serve un sacrificio importante. Attualmente Pogba guadagna ben 17 milioni di euro a stagione. Una cifra certamente non da poco alla quale bisognerà aggiungere i soldi delle commissioni. Tutto questo – come riporta ‘Sport.es’ – avrebbe portato il Barcellona a ritirarsi dalla corsa a Pogba. Troppi i soldi da investire per far vestire di blaugrana il francese. Una concorrente in meno, dunque, per la Juve.