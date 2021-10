C’è anche l’Inter sulle tracce del bomber. A sorpresa i nerazzurri potrebbero acquistare l’attaccante, accostato a Juventus e Milan

Sono ore queste per Mauro Icardi. Sono davvero tanto le voci attorno al suo nome per questioni di campo e non. Ma è soprattutto il calciomercato e il suo futuro a tenere banco: il bomber, come era prevedibile, non sta trovando continuità con la maglia del Psg e già a gennaio potrebbe cambiare aria, facendo ritorno in Serie A. In questi giorni si è soprattutto parlato della Juventus, che ha bisogno di gol, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo.

Anche le milanesi su Icardi

Attenzione, però, anche al Milan, che deve fare i conti con un pacchetto d’attacco non sempre in condizione. La versione online de ‘La Repubblica’, però, rilancia anche l’ipotesi Inter: l’idea sarebbe quella di riportare alla Pinetina l’argentino per avere un degno sostituto di Dzeko.