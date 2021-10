Lorenzo Insigne nella bufera | “Non può più continuare”

I tifosi non perdonano: social scatenati nel corso di Napoli-Torino dopo il rigore sbagliato nel primo tempo da Lorenzo Insigne

Ancora un rigore sbagliato da Lorenzo Insigne. L’attaccante del Napoli non è riuscito a battere dagli undici metri Milinkovic-Savic, nel match contro il Torino. Non è la prima volta che il calciatore non segna dal dischetto e i tifosi sui social non lo hanno perdonato.

Insigne è finito nel mirino degli sostenitori azzurri ma anche di tutti coloro che lo hanno acquistato al Fantacalcio, un -3 imperdonabile.

per favore insigne e politano negli spogliatoi devono rimanere — matt (@yngmatt10) October 17, 2021

Ora tocca a Spalletti, lui è uomo di campo e certe cose le vediamo noi figurati lui.

È evidente che i insigne non può continuare. — Robinhood (@WalterWhiteNH) October 17, 2021

Ultimi 6 rigori a segno solo 2! quanti ancora prima di offrire a #insigne altri compiti? #NapoliTorino — massimo (@maff_71) October 17, 2021

@insigne lascia i rigori a @zielinski dai che ce l'ho al Fanta — Antismo ama solo Giulia🔴⚫ (@Antikimmichismo) October 17, 2021