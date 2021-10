Big match già decisivo per la panchina, Pirlo pronto a tornare

Andrea Pirlo aspetta una panchina importante e il suo tempo potrebbe essere arrivato: il big match di questa sera sarà decisivo

L’esperimento sulla panchina della Juventus non ha funzionato, nonostante i due trofei messi in bacheca, ed in estate la società piemontese ha deciso di ritornare da Massimiliano Allegri. Ora Andrea Pirlo aspetta una chiamata importante e valuta con grande attenzione la sua prossima tappa in panchina: il big match di questa sera potrebbe essere determinante per la carriera del tecnico bresciano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato, Koeman a rischio | Decisiva Barcellona-Valencia e Pirlo aspetta

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, la sfida di questa sera tra Barcellona e Valencia sarebbe già decisiva per la panchina di Ronald Koeman. In caso di un ulteriore passo falso, i catalani potrebbero esonerare il tecnico olandese. A quel punto, si riaprirebbe la corsa per la panchina blaugrana: tra i candidati, come raccontato anche su queste pagine, ci sono Xavi e Andrea Pirlo. L’ex allenatore della Juventus potrebbe essere l’uomo giusto per rilanciare un gruppo giovane e sfiduciato come quello del Barcellona.