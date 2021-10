Juventus-Roma, Allegri ha già deciso: rivoluzione in attacco

La domenica dell’ottava giornata di Serie A si concluderà stasera con Juventus-Roma in attesa del posticipo di domani. Le possibili scelte di Allegri

Questa sera fari puntati sullo ‘Stadium’ per la super sfida tra Juventus e Roma che chiuderà una domenica di calcio estremamente intensa in Serie A. I bianconeri di Allegri puntano a proseguire il proprio percorso di risalita dopo l’avvio complesso, mentre i giallorossi di Mourinho hanno bisogno di uno scalpo importante. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Maxi scambio a gennaio: Juventus, Inter e Milan tagliate fuori

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, fatale l’ultima sconfitta: esonero UFFICIALE

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Dal punto di vista delle scelte di formazione Allegri ha perso de Ligt che ha accusato un risentimento all’adduttore, motivo per cui ci saranno Bonucci e Chiellini. Danilo e Alex Sandro sulle fasce mentre la novità è in attacco con Kean che dovrebbe vincere il ballottaggio e sarà supportato da uno tra Chiesa e Bernardeschi con l’altro dirottato sull’esterno. Mourinho invece si dovrebbe affidare a Shomurodov dal 1′ minuto viste le condizioni di Abraham, con alle spalle Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan.

Juventus-Roma, le probabili formazioni