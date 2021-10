Maxi scambio a gennaio: Juventus, Inter e Milan tagliate fuori

Tra i tanti big a scadenza di contratto c’è un attaccante che da tempo è accostato a Inter e Juventus. Dalla Spagna spunta però una clamorosa ipotesi di scambio

Inter e Juventus spesso hanno incrociato il proprio destino anche in sede di calciomercato. Tra i calciatori accostati ad entrambe le compagini c’è anche il francese Alexandre Lacazette, centravanti dell’Arsenal che ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Il bomber transalpino non rinnoverà il proprio accordo con i ‘Gunners’ e dunque senza colpi di scena la prossima estate potrebbe accasarsi a costo zero in un’altra società. In questa ottica è stato avvicinato anche a Inter, Milan e soprattutto Juventus, ma dalla Spagna spunta un’altra ipotesi estremamente suggestiva, che taglierebbe fuori le soluzioni italiane. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, niente Milan, Juventus e Inter: scambio per Lacazette

Secondo quanto sottolineato da ‘Defensa Central’, alla luce della situazione contrattuale abbastanza definitiva, l’Arsenal gradirebbe cedere Lacazette già a gennaio per provare a monetizzare un minimo, e per farlo potrebbe coinvolgere il Real Madrid. La compagine spagnola avrebbe ricevuto una proposta di scambio tra il francese e Gareth Bale, che piace molto alla dirigenza dei ‘Gunners’. L’ostacolo più alto resta il pesantissimo ingaggio del gallese che non ha intenzione comunque di abbassarsi lo stipendio.

D’altra parte, il Real Madrid stesso non sarebbe più interessato a firmare Lacazette anche se il suo nome era finito sul tavolo dei papabili nuovi attaccanti nelle scorse sessioni. Al netto di tutto il club iberico non vorrebbe inserire altri attaccanti a gennaio, al contrario dell’Arsenal che avrebbe voluto provare a liberarsi con anticipo di Lacazette per arrivare a Bale.