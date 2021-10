L’ultimatum che infiamma il calciomercato | Juventus alla finestra

Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano sulle indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Si può chiudere entro la prossima settimana, con dispiacere dei bianconeri

Per la Juventus sarebbe un colpo straordinario. Un talento enorme di soli 18 anni e a costo zero… Ma a meno di sorprese il suo futuro non sarà a tinte bianconere, bensì ancora a tinte blaugrane. Parliamo di Ansu Fati, ‘stellina’ del Barcellona che lo stesso club catalano non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare.

Ansu Fati è in scadenza a giugno 2022, quindi prendibile gratis, ma con Mendes la trattativa per il rinnovo è piuttosto avanti. Così avanti che i catalani, stando al ‘Mundo Deportivo’, vogliono chiudere la pratica entro domenica 24 ottobre, entro se non prima il ‘Clasico’ col Real Madrid. Questo viene visto come una sorta di ultimatum lanciato dal Barça nei confronti di Ansu Fati, intenzionato a rimanere in Catalogna e quindi a prolungare l’accordo.

La Juve può rimanere comunque alla finestra, del resto i rapporti con Mendes restano ottimi nonostante l’addio gelido di Cristiano Ronaldo. Nel caso qualcosa dovesse andare storto, i bianconeri possono farsi trovare pronti e inserirsi in maniera concreta.