Juventus-Roma, UFFICIALE | Ennesimo big KO: Allegri nei guai

Nuova tegola per Allegri: non solamente Dybala, anche il pilastro difensivo non riesce ad esserci per Juventus-Roma

Il big match dell’ottava giornata di Serie A perde un’altro protagonista. Fino all’ultimo sono rimasti in bilico per la convocazione Paulo Dybala e Alvaro Morata, con l’argentino che non ce l’ha fatta e lo spagnolo che riuscirà a sedere in panchina per Juventus-Roma. Massimiliano Allegri, però, non avrà a disposizione un’altro pilastro. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus-Roma, i convocati di Allegri | Non ce la fa nemmeno de Ligt

Il tecnico livornese ha diramato le convocazioni ed ora è ufficiale: Matthijs de Ligt non è stato convocato per la sfida contro i giallorossi. Il centrale olandese soffre di un affaticamento all’adduttore sinistro e questa sera guarderà il big match dalle tribune dell’Allianz Stadium.



Anche Dybala non è riuscito a recuperare in tempo per la sfida contro la Roma di Mourinho, mentre Alvaro Morata sarà a disposizione di Allegri. In attacco, poi, tutto regolare anche per Kaio Jorge: il brasiliano potrebbe essere una delle sorprese del tecnico bianconero. La coppia difensiva della Juventus sarà composta da Chiellini e Bonucci, due veterani, con de Ligt che non è stato convocato.