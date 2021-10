L’Inter corre ai ripari: opportunità immediata sul calciomercato

L’Inter è inciampata in una sconfitta esterna in rimonta contro la Lazio. I nerazzurri potrebbero cogliere una grande opportunità sul calciomercato

L’Inter ha dovuto abdicare contro la Lazio nel tardo pomeriggio di ieri. I nerazzurri non sono riusciti a portare a casa punti, in una partita complicata ma che si era messa subito bene per la Beneamata. I nerazzurri si sono portati in vantaggio grazie a un gol su rigore di Ivan Perisic, dopo una bella percussione di Nicolò Barella, ma non è bastato. Partita, non senza polemiche, ribaltata nel secondo tempo e zero punti portati a casa.

LEGGI ANCHE >>> Volta le spalle all’Inter e si offre alla big | La risposta è spiazzante

Una gara che potrebbe rappresentare un segnale molto importante anche sotto il profilo del calciomercato. I nerazzurri, anche ‘vittime illustri’ delle partite delle Nazionali, si sono trovati particolarmente corti in attacco. Il futuro è tutto da scrivere e ora Beppe Marotta potrebbe intervenire sul calciomercato per colmare questa lacuna.

Calciomercato Inter, caccia al bomber: occasione per Marotta

L’Inter dovrà, dunque, ragionare sulle mosse da portare a termine, soprattutto in tempi di restrizioni economiche. I nerazzurri, però, hanno già un’alternativa importante che potrebbero concretizzare in attacco: stiamo parlando di Luka Jovic. Il bomber ha trovato pochissimo spazio al Real Madrid ed è in odore di addio. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è lui l’occasione in attacco che l’Inter potrebbe cogliere. Si tratta di un profilo che i nerazzurri potrebbero acquistare in prestito e per cui non vorrebbero inserire obblighi di riscatto.