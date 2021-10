Volta le spalle all’Inter e si offre alla big | La risposta è spiazzante

L’Inter è al bivio sul calciomercato e potrebbe perdere uno dei suoi big nel prossimo futuro. Nuovo scenario per l’addio

L’Inter non sta attraversando un periodo di forma particolarmente brillante. I nerazzurri ieri non sono riusciti a portare a casa punti contro la Lazio. Una sconfitta in rimonta che ancora fa male e che allontana i primissimi posti in classifica. Allo stesso tempo, però, corre anche il calciomercato e gli scenari non mancano per alcuni dei massimi big in rosa. Il futuro di uno di questi è ancora fortemente in bilico e di certe grandissime squadre internazionali sono pronte all’assalto. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Caos nel finale di Lazio-Inter, nuovo episodio di razzismo in Serie A

Stiamo parlando di Marcelo Brozovic. Il centrocampista rappresenta una certezza assoluta per Simone Inzaghi, ma non dal punto di vista contrattuale. Il rinnovo potrebbe presto arrivare, ma intanto la scadenza resta fissata a giugno 2022 e non mancano i club in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni. In Italia piace da sempre alla Juventus, ma soprattutto all’estero le opportunità sarebbero enormi per il suo futuro.

Calciomercato Inter, Brozovic si offre al Barcellona: scelta definitiva

Il croato intanto si guarda attorno, alla ricerca delle opportunità che potrebbe scandire la sua carriera nel prossimo futuro. Il Barcellona è in primo piano nei pensieri del calciatore. Infatti, secondo quanto riporta il giornalista Gerard Romero su Twitter, Brozovic si sarebbe offerto al club blaugrana. Un colpo a parametro zero che sulla carta in molti cercano e potrebbe risultare estremamente interessante, ma evidentemente i catalani non la pensano così. Non è arrivato, infatti, il consenso da parte del Barcellona a quest’affare. Il futuro di Brozovic, quindi, resta tutto da scrivere e il rinnovo non è affatto da scartare, anzi.