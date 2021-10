L’ultimo KO contro lo Spezia è stato fatale per Fabrizio Castori, esonerato nel pomeriggio dalla Salernitana. Decisione ufficiale

Si conclude oggi l'avventura sulla panchina della Salernitana di Fabrizio Castori, esonerato con il seguente comunicato ufficiale dal club campano dopo il KO contro lo Spezia: "L'U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Fabrizio Castori".

Calciomercato, Castori esonerato: il richiamo della società

Qualche minuto dopo la stessa Salernitana ha anche diramato un secondo comunicato stampa ben più duro e deciso in cui il club sottolinea: “Non è assolutamente tollerabile un atteggiamento remissivo e rinunciatario, in particolar modo nelle occasioni in cui è necessario testimoniare, nei fatti, la propria capacità di determinazione nel perseguire l’obiettivo… è troppe volte mancato l’agonismo, la ferma volontà di far valere le ragioni proprie; è troppe volte mancato, quando necessario, il proverbiale “non ci sto” o il “basta così”, comportamento cioè di chi vuole andare oltre il limite quando ciò è doverosamente possibile”. La società continua sullo stesso tasto: “Per la parte di responsabilità che questo mancato o parziale investimento delle risorse può ricondursi alla direzione tecnica questa direzione dovrà purtroppo, pur nel rispetto di ogni umano apprezzamento, rispondere”.

CALCIATORI – “Per la parte di responsabilità che invece si riconduce ai protagonisti in campo, questi devono sapere che la Salernitana e tutti coloro che la seguono si aspettano un radicale mutamento che esprima i sentimenti e le attese dei tifosi e che ne interpreti il volere, la determinazione, le prospettive”. In chiusura: “Si deve uscire dal campo convinti che non si poteva dare di più e che chi ha prevalso ha meritato il successo nonostante l’assoluta e testimoniata devozione verso un diverso obiettivo proprio”.