Tutti vogliono Chiesa: la cifra è mostruosa per la Juventus

Federico Chiesa domina la scena con la Juventus e l’Italia. Il suo prezzo schizza alle stelle e le big interessate non mancano

Federico Chiesa è una delle realtà più splendenti e consistenti del calcio italiano. L’attaccante della Juventus nell’ultimo anno ha avuto una crescita impetuosa, conquistando, dopo la Serie A, anche la scena internazionale. Di strada ne ha fatta dopo una prima esplosione alla Fiorentina che gli ha permesso di sbarcare a Torino per la cifra importantissima di 50 milioni di euro complessivi. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Da Dybala a McKennie: le condizioni dei bianconeri in dubbio per Juve-Roma

I pagamenti dilazionati, col senno di poi, sono stati un colpaccio per la Juventus, soprattutto a giudicare dalla valutazione attuale del calciatore. Come riporta, infatti, ‘La Gazzetta dello Sport’, ora, secondo alcune stime il valore di Chiesa sul calciomercato sarebbe addirittura raddoppiato, attestandosi alla cifra di 100 milioni di euro. Veramente un tesoro per la Juventus come per l’Italia, ma che presto potrebbe vedere l’assalto delle big sul calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Interrotta la trattativa per il rinnovo: svolta per Milan e Juventus

Calciomercato Juventus, Chiesa fa impazzire tutte le big

La cifra mostre che ora vale Chiesa non fa impallidire alcune delle massime big internazionali. L’esterno d’attacco piace da tempo al Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, nonostante i gialloneri passerebbero in secondo piano in caso di mega asta internazionale. In Inghilterra poi il terreno è fertile: Chelsea, Liverpool, Manchester City e United sono pronte a contenderselo. E occhio anche alla super potenza economica Newcastle, appena entrata in corsa. Insomma, la Juventus si gode Chiesa e con un occhio al calciomercato: ora il suo valore fa paura.