Interrotta la trattativa per il rinnovo: svolta per Milan e Juventus

Milan e Juventus tengono d’occhio la situazione del centrocampista sul calciomercato. La svolta è in arrivo, trattative interrotte per il rinnovo

Il calciomercato è fatto di piste e giri infiniti, piste talvolta romantiche e altre dolorose. Milan e Juventus ne sono spesso protagoniste, ma anche il Barcellona. E questa volta l’addio pare ormai all’orizzonte per un calciatore che comunque ha caratterizzato le ultime stagioni in casa blaugrana. E una vita con quello stesso club, soprattutto. Eppure il duttile centrocampista, che ha dimostrato a più riprese la sua utilità, al netto di alcune prestazioni negative, pare pronto a cambiare casacca.

LEGGI ANCHE >>> Milan, si scatena la guerra spagnola per Kessie: doppio colpo a zero

Secondo quanto riporta ‘Onda Cero’, infatti, sarebbero state interrotte le trattative per il rinnovo di contratto tra il Barcellona e il centrocampista. Una scelta forte e improvvisa che per forza di cose fa drizzare le antenne ad alcuni dei migliori club internazionali. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Juventus, pronta la firma a parametro zero

Calciomercato Juventus e Milan, antenne dritte per Sergi Roberto

Il mancato rinnovo di Sergi Roberto scatena anche gli interessi italiani. Già nelle scorse settimane il duttile centrocampista è stato accostato a più riprese alla Juventus. Ora i bianconeri potrebbero concretamente tentare di affondare il colpo, ma i bianconeri non sono i soli ad aver messo nel mirino il calciatore. Anche il Milan, infatti, potrebbe puntare su un centrocampista duttile e che potrebbe essere molto utile, soprattutto se dovesse arrivare a costo zero.