Milan, si scatena la guerra spagnola per Kessie: doppio colpo a zero

Kessie e il Milan, un futuro tutto da scrivere. Intanto, non mancano gli interessamenti per il centrocampista a costo zero

Il Milan non sta vivendo un periodo particolarmente felice sotto il profilo degli infortuni. Di certo, i rossoneri, anche sul calciomercato, studiano mosse e prospettive, dovendo fronteggiare situazioni abbastanza spinose. Tra queste annoveriamo quella di Franck Kessie. Il centrocampista è in scadenza al termine di questa stagione e ha rifiutato il rinnovo di contratto a 6,5 milioni di euro a stagione.

Prospettive che scatenano le big internazionali, che fiutano il grande colpo a costo zero. L’interesse del PSG è noto ormai da tempo, con i francesi che, dopo Gianluigi Donnarumma, vorrebbero mettere a segno un altro colpaccio. Non è la sola pista per l’ivoriano: due big entrano in rotta di collisione per assicurarsi le sue prestazioni. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, guerra totale per due colpi a zero: Kessie protagonista

Il Milan dovrà sciogliere i dubbi sul futuro di Kessie, ma intanto si moltiplicano gli interessamenti concreti per il centrocampista. Secondo quanto riporta ‘AS’, è in atto un duello serrato tra Barcellona e Real Madrid per il calciatore. I due club sono pronti a sfidarsi e non voglio perdere quest’occasione, consapevoli che l’ivoriano sarebbe un rinforzo decisivo per entrambi. Un altro nome su cui contestualmente i due club stanno lavorando è quello di Antonio Rudiger. L’ex Roma piace non poco e l’accordo con il Chelsea non è ancora arrivato. Anche in questo caso le big spagnole non vogliono perdere l’opportunità di acquistare il calciatore.