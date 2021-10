Colpo a zero e doppio scippo, Juventus e Milan ribaltate

Il mercato delle big di Serie A è molto legato anche a ciò che accade all’estero. Il Newcastle però potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a tutte per due calciatori

Il cambio di proprietà in casa Newcastle sta portando inevitabilmente i tifosi a sognare in grande, con i nomi di diversi top player che si susseguono senza sosta in ottica ‘Magpies’. Tra i tanti profili avvicinati alla società bianconera, al momento penultima in Premier League, ci sono anche Niklas Sule e Philippe Coutinho. Si tratta di due calciatori con storie differenti ma uniti dal fatto che potrebbero cambiare maglia nelle prossime sessioni di calciomercato. Entrambi inoltre sono stati accostati a più riprese a club italiani come Milan e Juventus soprattutto, ma anche Inter nel caso del centrale tedesco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato, big di Serie A a bocca asciutta: Newcastle pigliatutto

A confermare l’interesse del Newcastle per entrambi ci ha pensato il teutonico ‘Sport Bild’. Il giornalista Christian Falk su Twitter ha infatti evidenziato come il Newcastle sia su Sule, difensore centrale tedesco in uscita dal Bayern Monaco. Accostato anche a Juventus e Milan, l’ex Hoffenheim lascerà la Baviera a parametro zero.

In discussione anche un trasferimento in Inghilterra di Coutinho, mai incisivo a Barcellona e con un contratto in scadenza nel 2023.