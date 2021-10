CMIT TV | Juventus, Galosso sicuro: “Con Allegri non c’è feeling”

Intervenuto alla CMIT TV, Daniele Galosso ha parlato di Juventus e in particolare di Dejan Kulusevski

Tra le note più negative in questo inizio di stagione della Juventus c’è sicuramente Dejan Kulusevski. Arrivato come il grande acquisto dell’estate 2020, lo svedese non è fino ad ora riuscito a brillare in queste prime gare stagionali. A riguardo si è espresso Daniele Galosso, giornalista di ‘Tuttosport’ intervenuto in diretta alla CMIT TV.

“Kulusevski è per ora un oggetto del mistero, deve dare risposte. Non c’è però feeling con Allegri, che fatica a vederlo e a dargli una posizione precisa in campo – ha dichiarato Galosso – Magari il derby è stato un punto di ripartenza, visto il buon impatto. Tra i tanti giovani che la Juventus ha messo nelle mani di Allegri, lo svedese rappresenta un elemento in bilico”. Per il giornalista non è da escludere l’ipotesi addio: “Non escludo possa diventare una pedina di mercato: la Juventus ha investito molto su di lui e lo ha fatto poco tempo fa, c’è un investimento da tutelare e una minusvalenza da non fare. Non è una cosa semplice”.