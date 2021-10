Juventus-Roma, Mourinho recupera un big: si allena a Trigoria

Mourinho tira un sospiro di sollievo: a Trigoria si sta allenando Pellegrini, che quindi torna a disposizione per domenica sera

Lorenzo Pellegrini si sta regolarmente allenando a Trigoria: il capitano giallorosso nella giornata di ieri si era assentato dalla seduta a causa di un attacco febbrile, al ritorno dal ritiro con la Nazionale. Pericolo scampato, però, per Mourinho che deve già fare i conti con la possibile assenza di Abraham: l’attaccante è uscito malconcio dalla sfida tra Inghilterra e Ungheria e una volta arrivato a Roma si sottoporrà a dei controlli per valutare l’entità del problema.

già nella giornata di ieri vi avevamo spiegato che non c’era l’intenzione da parte di Pellegrini di saltare il big match di domenica sera contro la Juventus. Sfida che chiamerà il capitano giallorosso a riscattare i recenti risultati contro la Vecchia Signora: 6 sconfitte in 9 partite, con zero gol e zero assist per lui, che adesso è pronto a riprendersi il proprio spazio.