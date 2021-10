Juventus-Roma, Mourinho trema: pessime notizie dalla nazionale

La finestra per le nazionali continua a mietere ‘vittime’ con diversi infortunati importanti in Serie A

La finestra per le nazionali si sta confermando decisamente negativa per i club. Così come un mese fa, anche stavolta le società lasciando andare i propri convocati accompagnandoli con tante raccomandazioni e qualche preghiera. Soprattutto con tanti big match alla ripresa, vedi Lazio-Inter e Juventus-Roma. Se oggi la brutta notizia è arrivata da Correa, in questi minuti una potenziale tegola si sta abbattendo su Jose Mourinho. Qualche problema infatti lo ha accusato Tammy Abraham nel corso di Inghilterra-Ungheria, proprio negli ultimi secondi del match finito 1-1.

Infortunio Abraham: tegola Mourinho in vista di Juventus-Roma

L’attaccante della Roma, tornato proprio in questa sosta in nazionale dopo diverso tempo, dopo il gol contro Andorra stasera è partito dalla panchina ed è entrato solo al 76′. Per lui però solo pochissimi minuti in campo, dal momento che al 92′ ha dovuto lasciare il terreno di gioco per far posto a Watkins. Abraham è stato sostituito probabilmente per un problema muscolare: il centravanti inglese è uscito zoppicando, facendo scatenare il disappunto dei tifosi della Roma sui social. A quattro giorni dalla supersfida in casa della Juventus per Mourinho potrebbe trattarsi davvero di un guaio serio. L’ex Chelsea era evidentemente preoccupanto, quasi scuoteva la testa. Se si tratterà di un effettivo infortunio muscolare, sarà impossibile poi vederlo in campo con la Juve.