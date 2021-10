Calciomercato Milan e Juventus, pronta la firma a parametro zero

Calciomercato Milan e Juventus: è ancora in scadenza di contratto a giugno e un top club europeo può tornare alla carica per la firma a parametro zero. Tutti i dettagli

I big in scadenza di contratto a giugno infiammano il calciomercato. Da Kessie e Brozovic a Insigne, sono ancora diversi i casi spinosi in Serie A. In casa rossonera tiene banco anche la situazione del capitano, Alessio Romagnoli: il difensore non ha raggiunto un accordo per il rinnovo ed è sempre più in bilico. Già accostato alla Juventus, per l’ex Roma si era anche parlato dell’interessamento del Barcellona. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, il Barcellona ripensa a Romagnoli: le ultime

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, il club blaugrana sarebbe sempre sulle tracce del capitano del Milan, pronto a fare un tentativo per la firma a parametro zero. Il Barça vuole rinforzare il reparto arretrato e, in caso di mancato rinnovo coi rossoneri, starebbe pensando anche a Romagnoli. Anche la Juventus è avvisata: la società catalana è alla finestra per il difensore.