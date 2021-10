Calciomercato, offerta folle ‘alla Lukaku’: Chiesa nel mirino

Tutti pazzi per Federico Chiesa. L’esterno della Juventus e della Nazionale piace a tutte le big europee. Un pensierino potrebbe farcelo anche il Newcastle

Un’altra prestazione sontuosa quella di ieri pomeriggio per Federico Chiesa con la maglia della Nazionale. L’esterno della Juventus sta riconfermando anche con gli azzurri quanto di straordinario fatto vedere fin qui alla corte di Allegri. L’ex Fiorentina è il fiore all’occhiello della squadra bianconera, ora rilanciata verso una rimonta in campionato con tre vittorie di fila dopo un inizio complesso. Una risalita in larga parte anche nel segno di Chiesa, che dopo un’annata da protagonista con Pirlo in panchina punta a ripetersi e migliorarsi con Allegri. Un exploit che inevitabilmente ha attirato l’attenzione di tutte le big europee la scorsa estate, con il Chelsea particolarmente interessato.

Calciomercato Juventus, ‘pericolo’ Newcastle: Chiesa per il nuovo ciclo

Chiesa piace quindi moltissimo in Premier League e potrebbe presto finire nella lista dei pretendenti anche il Newcastle della nuova ambiziosa proprietà, che punta a fare le cose in grande. I Magpies, che puntano anche Antonio Conte in panchina, hanno voglia di rivoluzionare mettendo su un roster di primissimo livello, infiammando le prossime sessioni di calciomercato. Particolare attenzione nel caso anche in Italia col mirino su Federico Chiesa con un’eventuale proposta in stile Chelsea-Lukaku. Sul piatto non meno di 115/120 milioni di euro per provare a convincere una Juventus, che però ritiene il ragazzo incedibile a qualsiasi cifra. Il Newcastle vuole presentarsi in grande, ma non sarà semplice.