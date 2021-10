Donnarumma, riscatto ‘juventino’: il precedente Ronaldo e le cifre monstre

La Juventus spera di aver visto all’Allianz l’antipasto di un futuro non troppo lontano: ma la pista è decisamente complicata

I tifosi della Juventus sperano ancora in una società protagonista sul calciomercato, dal momento che lo scorso anno e i primi scampoli della stagione attuale hanno evidenziato più di qualche problema in diverse zone di campo. Dall’attacco, dove bisognerà sostituire i 35 gol di Ronaldo, fino al centrocampo che ha bisogno di supportare l’innesto comunque molto positivo di Locatelli. Anche in porta, però, qualche errore Szczensy lo ha commesso. Il valore del giocatore non può essere in discussione, ma già dallo scorso anno non è sembrato totalmente sicuro. E in questo campionato già qualche svarione decisivo che ha condizionato la classifica della Juventus. Oggi all’Allianz Stadium si sta giocando Italia-Belgio, finalina per il terzo posto di Nations League. E Donnarumma, dopo i fischi di ‘San Siro’, oggi ha fatto il pieno di applausi.

Calciomercato Juventus, Donnarumma come Ronaldo: applausi dell’Allianz, le cifre per il sogno

I tifosi a Torino lo hanno osannato sia nel riscaldamento che in partita, quasi una sorta di riscatto per il classe ’99, che ha risposto agli applausi. Verosimile che oggi sugli spalti ci siano parecchi sostenitori bianconeri, magari speranzosi che si ripeta in qualche modo quanto successo con Cristiano Ronaldo. Gli applausi alla rovesciata con la maglia del Real Madrid che hanno fatto scattare una scintilla col portoghese e il suo arrivo materializzato pochi mesi dopo. Dopo averlo sfiorato in estate, ora pare comunque molto difficile un approdo di Donnarumma in bianconero.

Le condizioni economiche sono totalmente cambiate: per strapparlo al PSG ci vorrebbero comunque almeno 60, se non 70, milioni di euro da abbinare a un ingaggio da almeno 10-12 milioni. Cifre proibitive, soprattutto in questo momento storico. Soprattutto bisogna affrontare anche l’eventuale volontà del giocatore, che vuole essere protagonista in Champions e diventare titolare su Keylor Navas. Tornare in Italia dopo un solo anno, poi, sarebbe probabilmente un rischio. I tifosi ci sperano, sognano, ma la realtà sembra andare nel senso opposto.