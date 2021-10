Calciomercato Juventus, addio in attacco | Dietro c’è Paratici

Mentre la Juventus continua ad essere alla caccia di un grande colpo in avanti, Paratici potrebbe dare l’assalto ad una stella bianconera

L’addio di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di mercato ha scaraventato la Juventus nel futuro, nel nuovo ciclo targato Massimiliano Allegri: solamente il tempo, poi, saprà dire se sarà un ciclo vincente. Il sostituto di CR7 non è stato acquistato in estate, ma verrà preso nel prossimo mercato estivo: i dubbi sul riscatto di Alvaro Morata, fissato a 35 milioni dall’Atletico Madrid, sarebbero giustificati da questo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, niente riscatto per Morata | Sarà l’erede di Kane al Tottenham

Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, dietro al possibile addio a fine stagione dello spagnolo ci sarebbe anche Fabio Paratici: l’ex dirigente bianconero avrebbe individuato in Morata il sostituto ideale di Harry Kane. ‘Alvarito’ potrebbe essere sacrificato dalla Juventus che, risparmiando sul suo riscatto, potrebbe così andare decisa su un grande nome in avanti: uno come Vlahovic, ad esempio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Lo spagnolo, quindi, potrebbe avere già le spalle coperte. Fabio Paratici è sempre stato un suo grande estimatore e lo accoglierebbe volentieri anche a Londra, riportandolo in Premier League dopo l’esperienza infelice con il Chelsea. I dubbi della Juventus sul riscatto e la corte del Tottenham potrebbero determinare la prossima tappa della carriera di Alvaro Morata.