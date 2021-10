CMIT TV | "Paratici aveva portato Vlahovic alla Juventus, e ora..."

In diretta sulla CMIT TV è arrivato il retroscena di mercato su Dusan Vlahovic: “Paratici lo aveva portato in prestito alla Juventus”

Dusan Vlahovic è l’uomo del momento, impossibile negarlo. L’attaccante serbo è l’obiettivo di molti club e la sensazione è che sia sul mercato dopo le parole di Rocco Commisso: il classe 2000 ha rifiutato tutte le offerte per il rinnovo. Sul gioiello della Fiorentina, ora, si stanno spalancando le porte della cessione e, in diretta sulla CMIT TV, è arrivato un clamoroso retroscena sulla Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



CMIT TV | Camelio: “Paratici aveva portato Vlahovic alla Juve, ora c’è il Tottenham”

Nel corso della diretta sulla CMIT TV, dove abbiamo commentato la sconfitta dell’Italia contro la Spagna, è arrivato anche un clamoroso retroscena di mercato. Il giornalista Enrico Camelio, ospite fisso della nostra TV, ha rivelato: “Un anno e mezzo fa, il buon Fabio Paratici aveva portato Vlahovic in prestito alla Juventus senza obbligo di riscatto e la società aveva detto di no”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV| Da Vlahovic a Pogba fino a Dybala: parla Bianchin

Un colpo, quello che stava per mettere a segno l’ex dirigente bianconero, che ora Paratici vorrebbe completare per il suo nuovo club. Camelio, infatti, ha aggiunto: “La squadra che è su Vlahovic ora, non a caso, è il Tottenham: sta parlando con l’entourage del giocatore e non con la Fiorentina. L’accordo economico è stato anche trovato probabilmente”. Le possibilità di dover salutare un altro gioiello del calcio italiano, quindi, potrebbero essere molto alte.