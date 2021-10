Calciomercato Juventus, Morata contro i dubbi | Il riscatto passa dal campo

La Juventus programma il futuro e il riscatto di Alvaro Morata non sarebbe scontato: lo spagnolo deve guadagnarselo sul campo

Nella scorsa stagione, dopo un casting estivo feroce e senza l’esclusione di colpi di scena, i bianconeri hanno riportato Alvaro Morata a Torino per completare l’attacco a disposizione di Andrea Pirlo. Una scelta che, nonostante tutto, è stata ripagata dai 20 gol e 12 assist messi a referto dall’attaccante spagnolo. Anche con Massimiliano Allegri, l’ex Real Madrid, ha avuto fin da subito un ruolo centrale: ora Morata è fermo ai box per infortunio, ma al suo ritorno si riprenderà la scena. Per quanto riguarda il futuro, però, il riscatto non sarebbe così scontato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Morata deve guadagnarsi il rinnovo | E c’è l’ombra di Vlahovic

Secondo quanto rivelato dal ‘Corriere dello Sport’, la Juventus avrebbe qualche dubbio riguardo al possibile riscatto di Alvaro Morata: dopo il prestito biennale, servirebbero altri 35 milioni di euro. Per questo motivo, Massimiliano Allegri e la società bianconera si sarebbero dati del tempo per prendere questa decisione. Il riscatto del bomber di proprietà dell’Atletico Madrid dovrà passare per il campo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Sarà una stagione molto importante per la carriera di Alvaro Morata, che sul campo dovrà riuscire a riportare gol e qualità al servizio della Juventus per conquistarsi il riscatto. Quello che sembrava essere una formalità, infatti, starebbe incontrando delle resistenze. L’estate prossima, inoltre, ‘Madama’ dovrà pagare il cartellino di Federico Chiesa alla Fiorentina e l’interesse per Dusan Vlahovic potrebbe giocare un ruolo non indifferente.