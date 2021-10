Vlahovic alla Juventus, l’operazione che manda via un bianconero

Le parole di Commisso aprono ufficialmente la caccia a Vlahovic: la Juventus c’è e potrebbe esserci un altro attaccante coinvolto

Vlahovic ha detto no al rinnovo. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha pubblicato un comunicato per spiegare la situazione: il bomber serbo sembra destinato a lasciare il club viola con il patron che non ha potuto fare altro che “che prendere atto della volontà del calciatore e del suo entourage” e iniziare a valutare le soluzioni possibili. Parole che hanno acceso ulteriormente il dibattito sul futuro del 21enne con la Juventus tra le squadre pronte a far partire l’assalto.

Un'ipotesi, con l'addio possibile già a gennaio, che ha stuzzicato la fantasia dei tifosi bianconeri che sui social hanno paventato un'operazione che coinvolga anche Morata. L'ipotesi preponderante è quella della rinuncia al riscatto dell'attaccante spagnolo proprio per puntare su quello Viola.

Calciomercato Juventus, Vlahovic a gennaio spinge via Morata

Di certo al momento alla Juventus manca un vero attaccante centrale e Vlahovic andrebbe a coprire questa falla. Al contempo Morata non è un nome che infiamma la piazza, pronto a sacrificarlo per quello che sembra essere uno dei bomber del prossimo decennio.

Con Dybala che corre verso il rinnovo, l’arrivo dell’attaccante della Fiorentina potrebbe rappresentare il giusto completamente del reparto offensivo di Allegri e aprire la strada al mancato di riscatto di Morata (35 milioni di euro) con Kean e Kaio a costituire un reparto proiettato al futuro.