Calciomercato Juventus, non solo Milinkovic | Allegri sogna in grande

Due centrocampisti e un attaccante: triplo colpo Juventus per accontentare Massimiliano Allegri. Ecco tutti i dettagli

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Non è ancora la Juventus che ‘sogna’ Massimiliano Allegri. Per accontentare in tutto e per tutto il livornese, i bianconeri dovrebbero mettere mano al portafogli e regalargli tre grandi colpi. Il primo desiderio in assoluto del tecnico è probabilmente Sergej Milinkovic-Savic. Fisico, tecnico, bravo nel tiro da fuori e a inserirsi negli spazi: il serbo sarebbe la mezz’ala perfetta per Allegri. Unico problema, il costo del cartellino: la Lazio di Lotito vuole non meno di 60 milioni, e tutti cash.

Il secondo, ma potrebbe essere anche il terzo, è un centravanti che in Italia ha già indossato le maglie di Sampdoria e Inter. Non possiamo che parlare di lui, Mauro Icardi. L’argentino non è certo al centro del progetto Psg, per questo in estate i parigini potrebbero darlo via senza grosse rempre. Forse anche in prestito con annesso diritto di riscatto. Vlahovic l’alternativa, con le quotazioni però del serbo in grande escalation.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, Rudiger allo scoperto sul futuro: l’annuncio

Da un ex interista a un altro che lo è ancora, che lo sarà almeno fino a giugno quando scade il suo contratto. Ogni riferimento a Marcelo Brozovic è totalmente giusto. Il croato è un vecchio pallino dell’allenatore della Juventus e fra qualche mese sarà ingaggiabile a costo zero qualora non dovesse trovare un accordo coi nerazzurri per il rinnovo. Al momento c’è distanza, con il classe ’92 che vuole 5-6 milioni netti, cifra che magari a Torino – con la benedizione allegriana – potranno garantirgli…