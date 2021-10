Calciomercato Inter e Juventus, Rudiger allo scoperto sul futuro: l’annuncio

Antonio Rudiger è uno dei giocatori più importanti che si avvia alla scadenza di contratto: lo stesso tedesco ha parlato del suo futuro

Nel calciomercato di questi mesi parecchio, se non tutto, delle strategie soprattutto dei top club, si basa sulle occasioni a scadenza o parametro zero. Messi, Donnarumma, Wijnaldum e Alaba sono solo alcuni degli esempi di giocatori che non hanno rinnovato i rispettivi contratti per una nuova avventura. Ora ci sono Mbappe e Rudiger, due dei principali calciatori con scadenza di contratto nel 2022 che non hanno ancora chiarito il loro futuro. Per la verità il francese lo ha fatto, uscendo allo scoperto sulla sua volontà di non restare al PSG, con la destinazione Real Madrid che sembra ormai scontata. Il tedesco ex Roma, invece, ha ammesso di voler decidere con tutta calma, in quanto si tratta di una delle scelte più importanti della sua vita.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato, Inter e Juventus su Rudiger: parla il tedesco

Ora è al Chelsea, dove ha vinto praticamente tutto, ma al contrario di Mbappe rimarrebbe volentieri a Londra. È in un corso una trattativa con i Blues, ma la prima offerta è stata rifiutata.In Inghilterra parlano di un ‘no’ al rinnovo da 8 milioni di euro, il che lascia intendere che Rudiger ne vorrebbe almeno 10. E Tuchel continua a spingere perché la situazione si risolva il prima possibile. Intanto diversi top club europei si stanno informando sul giocatore nato nel ’93, in Italia Inter e Juventus sono le squadre potenzialmente più interessate a un’occasione del genere.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Attenzione però alla Premier e ovviamente al ritorno in Germania, con il Bayern Monaco al momento sulla carta avanti rispetto alle altre. Lo stesso Rudiger ha commentato pochi minuti fa: “L’interesse del Bayern mi onora, questo dimostra che negli ultimi anni ho fatto bene. Se vorrei tornare in Bundesliga? Sto bene dove sono adesso, quindi è ok così”, le parole riportate dalla ‘Bild’. Al momento, quindi, il tedesco non esclude affatto – anzi – di restare al Chelsea, dove non ha mai fatto segreto di stare benissimo. Inter e Juve restano in attesa.