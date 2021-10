Da Dybala a McKennie: le condizioni dei bianconeri in dubbio per Juve-Roma

Ecco le condizioni dei bianconeri in dubbio per Juve-Roma: oggi provino decisivo per Dybala, come sta McKennie

Meno tre a Juventus-Roma. Domenica sera, all’Allianz Stadium, la squadra di Mourinho farà visita ai bianconeri. Sono ancora diversi i dubbi da entrambe le parti: Abraham è a rischio forfait, mentre Allegri spera di recuperare Dybala. Come riferito da ‘Tuttosport’, oggi l’argentino farà un provino in gruppo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Notizie confortanti arrivano dall’America: McKennie ha recuperato dal problema fisico che l’aveva tenuto fuori nell’ultima partita degli USA ed è rimasto in campo per 90 minuto contro la Costa Rica. Con ogni probabilità non ci sarà invece Morata: l’attaccante spagnolo tornerà a disposizione tra Zenit e Inter.