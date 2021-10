L’esito degli esami e l’annuncio di Abraham in vista di Juve-Roma

Abraham è tornato a Roma: l’esito degli accertamenti cui si è sottoposto l’attaccante dopo l’infortunio in Nazionale

Dopo un po’ di attesa Tammy Abraham é tornato finalmente a Roma. L’infortunio con l’Inghilterra ha lasciato tutti in apprensione, la caviglia preoccupava Mourinho e i tifosi a quattro giorni dalla sfida alla Juve. Il rientro nella capitale del centravanti giallorosso era previsto nel pomeriggio, con gli esami strumentali a seguire. Ma il ritorno di Abraham – non facendo fare i salti di gioia al club giallorosso – è poi slittato di qualche ora e poco fa è sbarcato a Fiumicino, mostrandosi abbastanza ottimista sulle sue condizioni. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Alla domanda “Come stai? Ce la fai per domenica?”, il giocatore della Roma ha risposto “Bene”, con un cenno di assenso della testa. Abraham si è sottoposto subito agli accertamenti del caso, che hanno evidenziato un forte trauma contusivo alla regione calcaneare destra. La sua eventuale disponibilità per la Juve però non è ancora chiara, le sue condizioni dovranno comunque essere valutate nei prossimi giorni.