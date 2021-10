Calciomercato Inter, gratis da Inzaghi: l’annuncio sul prossimo colpo

L’Inter a caccia delle occasioni sul mercato: Onana sempre in pole nelle idee di Marotta per raccogliere l’eredità di Handanovic tra i pali

Andrè Onana rimane il preferito dell’Inter per la successione in estate di capitan Handanovic. Il club campione d’Italia rimane in vantaggio nella corsa al portiere camerunense, anche se i discorsi non sono chiusi considerando l’interesse di Barcellona, Lione e Napoli. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Marotta e Ausilio hanno comunque individuato in Onana il profilo giusto per raccogliere l’eredità di Handanovic, il cui rinnovo con l’Inter rimane incerto al termine della stagione. Il portiere dell’Ajax è in scadenza con i ‘Lancieri’ e la spaccatura con il sodalizio di Amsterdam sembra ormai insanabile.

Calciomercato Inter, colpo Onana: le parole di van der Saar

Sul futuro di Onana si è soffermato anche Edwin van Der Saar, ex portiere della Juventus e adesso responsabile dell’area tecnica dell’Ajax. Le parole del dirigente olandese sul futuro dell’estremo difensore del Camerun: “Stupito se andasse all’Inter da svincolato? Adesso è sospeso. Di sicuro è un ottimo portiere. Vedremo“, ha sottolineato van der Saar sulle colonne di ‘Tuttosport’. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per il futuro all’Inter di Onana, con la dirigenza di Viale della Liberazione che punta a chiudere la trattativa per portarlo a Milano la prossima estate a parametro zero.