Intervenuto alla CM.IT TV, Franco Vanni ha parlato anche di mercato in casa Inter, dal rinnovo di Barella all’ipotesi Onana come nuovo portiere

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, in casa Inter si ragiona anche sul mercato. A riguardo è intervenuto il giornalista di ‘Repubblica’ Franco Vanni, che in diretta alla CM.IT TV, ha parlato proprio di mercato e in particolare del futuro portiere. Già Calciomercato.it vi aveva raccontato come i nerazzurri fossero interessati al portiere dell’Ajax, profilo gradito a tanti altri club europei. “L’interesse per Onana è reale e Marotta non lo ha mai smentito. Handanovic all’Inter sta diventando un capro espiatorio. Lo scorso anno non ha sbagliato una partita ed è sempre andato bene, per me quindi il tema è di reparto e non sul singolo, anche se gli errori di Handanovic spesso sono vistosi”.

LEGGI ANCHE >>> Superlega, sorridono anche Inter e Milan: la decisione UFFICIALE UEFA

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Vanni si è soffermato però anche sul futuro di Nicolò Barella. Il centrocampista ha un contratto da 2,5 milioni di euro, ma l’Inter punterebbe già a rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Stando a quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, ci sarebbe però distanza sul contratto, con il giocatore che punterebbe a strappare un ingaggio almeno raddoppiato, alle stesse cifre percepite da Hakan Calhanolgu. Così Vanni: “Ci è sempre stato detto ‘grande ottimismo’ per il rinnovo. Poi è chiaro, visto la classe del calciatore, che lui vorrà essere pagato adeguatamente”.