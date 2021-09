Superlega, sorridono anche Inter e Milan: la decisione UFFICIALE UEFA

Superlega: stop alle sanzioni per i nove club che hanno abbandonato il progetto. Ecco il comunicato ufficiale della UEFA

Arrivano nuove comunicazioni ufficiali da parte della UEFA sul fronte Superlega. Ieri sera l'organizzazione ha annunciato di aver cancellato i procedimenti contro Juventus, Real Madrid e Barcellona. Questa mattina, invece, Ceferin comunica lo stop alle sanzioni contro i nove club usciti dal progetto, Inter e Milan comprese.

Superlega, il comunicato ufficiale della UEFA

Questa la nota ufficiale diffusa dalla UEFA: “In relazione alla Dichiarazione di impegno ricevuta dalla UEFA a maggio 2021 da nove dei 12 club fondatori della cosiddetta European Super League, con la quale nove club informavano la UEFA della decisione unilaterale di ritirarsi dal progetto, la UEFA ha informato tali club che, alla luce dei procedimenti in corso presso il Tribunale di Madrid, e per evitare complicazioni superflue, la UEFA non richiederà il pagamento degli importi offerti nella dichiarazione di maggio finché saranno in corso i procedimenti di Madrid, che tra le altre parti coinvolgono la UEFA”. In un altro comunicato la massima organizzazione europea ha però annunciato il ricorso alla Corte d’Appello di Madrid contro Juventus, Real e Barcellona. La vicenda è tutt’altro che conclusa.