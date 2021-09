L’agente Antonio Imborgia ha parlato di Lorenzo Lucca. L’attaccante, che tanto bene sta facendo con la maglia del Pisa, è finito nel mirino dei grandi club

Dopo la grande stagione con il Palermo, è arrivato il salto di categoria per Lorenzo Lucca. Al Pisa il giovane bomber sta continuando a segnare, tanto da finire nel mirino dei grandi club. In questi ultimi il calciatore classe 2000 è stato accostato un po’ a tutte le grandi del calcio italiano, dall’Inter, passando per Milan e Juventus.

L’agente, Antonio Imborgia, intervenuto ai microfoni di CMIT TV, ha così parlato di Lucca: “18 mesi fa quando lo portai a Palermo, dissi che faceva parte di quei ragazzi inconsapevoli. Faceva le cose pensando poco, non è un fuoriclasse e non lo sarà mai ma è forte. Se lo metti al Barbera, o al San Paolo o allo Juventus Stadium, per lui è la stessa cosa. A Lucca la maglia e il posto gli fa acquisire forza. Non tutte le squadre lo hanno cercato ma qualcuna ha fatto toc toc. Se a Lucca dici vai alla Juve… è uno che i percorsi se li sa scegliere, è un ragazzo d’altri tempi”.

Napoli da scudetto – “E’ presto per dirlo. Sul fatto che Spalletti sia geniale è indiscutibile. Il Napoli è tra le serie candidate. Vedo anche Inter e Juventus tra quelle che si possono giocarsi il titolo. Milan? Ha il progetto più bello e simpatico, è giusto metterlo dentro ma quando si arriva in fondo gli altri hanno un organico diverso. Non vedo un campionato come l’anno scorso”.