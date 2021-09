CM.IT | Pirlo offerto in panchina. Sfida a Rudi Garcia

L’Al-Nassr ha ufficializzato l’esonero di Mano Menezes e per la panchina tratta Rudi Garcia. Le ultime sul nuovo allenatore

L’Al-Nassr, dopo l’esonero del brasiliano Mano Menezes, a cui è stata fatale la sconfitta interna l’Al-Ittihad. è alla ricerca di un nuovo allenatore. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il club saudita sta trattando l’ex romanista Rudi Garcia. Tempo fa era già stato offerto anche Andrea Pirlo, ma la priorità della società era Ernesto Valverde ex Barcellona, ed ora il suo nome può tornare di moda. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Di Canio: “Dybala mi dà l’idea di fragilità. Piange per cose normali per un atleta”

LEGGI ANCHE >>> Lo vogliono ad ogni costo: 120 milioni alla Juventus

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per Pedro Martins invece non è stato raggiunto un accordo con l’Olympiacos, che chiedeva un indennizzo importante per liberarlo. Al-Nassr dunque a caccia del nuovo allenatore.