Lo vogliono ad ogni costo: 120 milioni alla Juventus

Aumenta la preoccupazione in casa Juventus riguardo al futuro di uno degli elementi di spicco della rosa: pronto l’assalto da 120 milioni

La Juventus ha trovato la sua seconda vittoria consecutiva in campionato, ma continua a soffrire. Gli uomini di Allegri hanno battuto 3-2 la Sampdoria di D’Aversa tra le mura dell’Allianz Stadium, ma continua a non vedersi quell’equilibrio tanto ricercato e apprezzato dal tecnico livornese. I bianconeri, intanto, stanno recuperando un po’ di terreno in classifica dopo l’inizio deludente, anche se resta sicuramente tanto lavoro da fare. La società, dal canto suo, rimane vigile in sede di calciomercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L’ultima sessione estiva ha visto la ‘Vecchia Signora’ perdere Cristiano Ronaldo a pochi giorni dal termine delle trattative, rimpiazzato poi con il ritorno di Kean. A centrocampo, reparto non poco in difficoltà da diverso tempo, è arrivato solo Locatelli. Ieri ha siglato il suo primo gol con i piemontesi e il suo valore è indiscutibile, ma è difficile pensare che possa bastare a risollevare le sorti della mediana. La dirigenza, quindi, è alla ricerca di nuove possibili occasioni in entrata per il futuro: attenzione, però, anche al fronte uscite. Una big, infatti, avrebbe puntato con decisione il mirino su de Ligt.

Calciomercato Juventus, assalto a de Ligt: pronti 120 milioni

Stiamo parlando del Chelsea campione d'Europa. Il club guidato da Tuchel vorrebbe acquistare un rinforzo importante nella retroguardia, vista anche la possibile partenza di Rudiger – accostato alla Juventus – a zero. Stando a quanto rivela 'As', gli inglesi avrebbero individuato nel giovane centrale olandese l'opzione giusta per potenziare il reparto difensivo, dopo non essere riusciti a portare a Londra Jules Kounde dal Siviglia quest'estate.

Si dice che la clausola rescissoria del 22enne alla ‘Vecchia Signora’ tocchi i 150 milioni di euro, con i bianconeri che lo prelevarono dall’Ajax due anni fa per 85,5 milioni. I londinesi sarebbero disposti ad arrivare alla modica cifra di 120 milioni per il trasferimento. Attenta Juve, su de Ligt c’è l’ombra del Chelsea.