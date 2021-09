Di Canio: “Dybala mi dà l’idea di fragilità. Piange per cose normali per un atleta”

Di Canio ha parlato dell’infortunio e delle lacrime di Paulo Dybala. Ecco il commento dell’ex calciatore sul numero 10 della Juventus

Juventus col fiato sospeso in attesa di conoscere l'entità degli infortuni di Paulo Dybala e Alvaro Morata. I due attaccanti si sono recati questa mattina al J-Medical per gli esami strumentali, e salteranno sicuramente le prossime due partite prima della sosta contro Chelsea e Torino. L'argentino, in particolare, ha lasciato il campo in lacrime facendo preoccupare maggiormente staff e tifosi.

A ‘Sky Calcio Club’, Paolo Di Canio si è espresso così sulla reazione di Dybala: “Vedere un ragazzo così sensibile fa piacere, però mi faccio delle domande. Sbagliò il rigore con la Lazio e si buttò a terra, ieri è uscito piangendo. Mi dà l’idea della fragilità, perché piange per cose normali per un atleta. Ci sarà un motivo se per tre anni è sempre stato in uscita”.