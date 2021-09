FOTO CM.IT | Morata e Dybala al J-Medical: attesa per i tempi di recupero

Morata e Dybala al J-Medical per gli esami strumentali dopo gli infortuni accusati contro la Sampdoria

Juve col fiato sospeso per gli infortuni di Paulo Dybala e Alvaro Morata. Entrambi gli attaccanti salteranno sicuramente le prossime due partite prima della sosta contro Chelsea e Torino. Oggi i due centravanti si sottoporranno agli esami strumentali del caso. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Morata e Dybala si sono già recati al J-Medical e stanno sostenendo gli esami questa mattina. Nel pomeriggio si conosceranno le entità dei rispettivi infortuni. In ogni caso, i due si rivedranno in campo solo dopo la pausa per le Nazionali.