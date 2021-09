Uefa, annuncio ufficiale a sorpresa su Juventus, Barcellona e Real

La Uefa ha diramato un comunicato ufficiale a sorpresa su Juventus, Barcellona e Real Madrid: la decisione è definitiva

“Come se il procedimento non fosse mai stato aperto”. Si chiude così, almeno per il momento, la battaglia tra la Uefa e le tre ribelli della Superlega. Un comunicato diramato poco fa dalla Uefa mette fino al procedimento contro Juventus, Barcellona e Real Madrid. “Dopo la sospensione dei procedimenti – si legge nel comunicato – nei confronti di Barcellona, Juventus e Real Madrid, relativi alla potenziale violazione del quadro normativo della Uefa in relazione alla cosiddetta Superlega, l’Organo di Appello UEFA ha dichiarato oggi nullo il procedimento, come non fosse mai stato aperto”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> L’affondo di Agnelli nella lettera gli azioni: “Sistema obsoleto”

Uefa, stop ai procedimenti contro Juventus, Barça e Real

La decisione della Uefa arriva dopo la sentenza del tribunale di Madrid che aveva imposto all’organismo europeo di ritirare tutte le sanzioni contro i club fondatori della Superlega. Il pronunciamento dell’organismo di Appello della Uefa non chiude però la vicenda in maniera definitiva. La Uefa, infatti, potrà riaprire nuovamente i procedimenti daccapo se la Corte di Giustizia Europea dovesse darle ragione.